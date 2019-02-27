РИАМО - 27 фев. Таганский районный суд в среду рассмотрит дело главы Таганского муниципального округа Ильи Свиридова о нарушении правил проведения массовых мероприятий в связи с организованным им 3 февраля собранием граждан, которое было посвящено проблемам экологии.

Административное дело возбуждено в связи с собранием граждан, которое Свиридов провел 3 февраля в соответствии с 29-й статьей 131 федерального закона (собрание граждан).

Согласно протоколу об административном правонарушении, мероприятие носило политический характер и являлось митингом, а не собранием.