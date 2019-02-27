РИАМО - 27 фев. Новая серия аукционов за право торговли в киосках в подуличном пространстве метрополитена Москвы пройдет в среду, говорится в сообщении пресс-службы департамента по конкурентной политике столицы.

«Семь лотов за право торговли в 14-и киосках с различным назначением – от кондитерских товаров до банковских услуг – в подуличном пространстве метрополитена Москвы выставлены на электронные аукционы», – отмечается в сообщении.

Предпринимателям предлагается приобрести через аукционы право торговли в киосках, расположенных в подуличном пространстве станций метро «Китай-город», «Пятницкое шоссе», «Южная», «Шипиловская», «Коньково», «Митино», «Строгино», «Нагорная», «Юго-Западная».

Первый лот включает в себя право торговли в трех киосках с назначением «Парфюмерия и косметические товары». Второй лот предусматривает предоставление банковских услуг и сотовой связи в четырех киосках. Третий лот включает в себя право торговли в двух киосках «Кондитерские товары» и «Горячие напитки».

Также предпринимателям предлагают побороться за право торговли в киоске «Галантерейные товары», право торговли в двух павильонах «Детские товары, одежда, обувь», а также за возможность открыть магазин сотовой связи или точку предоставления банковских услуг.

«Площадь киосков варьируется от 4 до 16 квадратных метров. Они уже установлены и подключены к электроэнергии. Средняя стартовая стоимость 1 квадратного метра киоска составляет 7,5 тысяч рублей в месяц», – добавляется в материале.

Договор на право торговли с предпринимателем заключается сроком на 5 лет.