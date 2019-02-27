РИАМО – 27 фев. В Московском областном консультативно-диагностическом центре для детей в среду проведут «Школу педиатров», мероприятие объединит лучших региональных медиков, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

«В среду, в конференц-зале Московского областного консультативно-диагностического центра для детей (МОКДЦД) состоятся первые в этом году «Подмосковные чтения: клинические рекомендации и протоколы в практике врача педиатра». Мероприятие посвящено теме опасных инфекционных заболеваний у детей», – отметил министр здравоохранения региона Дмитрий Матвеев.

Он уточнил, что в конференции примут участие главные внештатные специалисты Минздрава региона, ведущие врачи МОКДЦД и МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского.

«Нам важно, чтобы уровень профессиональной подготовки наших медицинских специалистов традиционно рос. Такие конференции необходимы для обмена опытом внутри медицинского сообщества. В рамках «Школы педиатров» врачи обсудят различные случаи заболеваний стафилококковой и стрептококковой инфекциями, мононуклеозом, ветряной оспой, лечение менингококковой инфекции и других болезней», – добавил Матвеев.