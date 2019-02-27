РИАМО - 27 фев. Управление Росреестра по Московской области проведет в среду горячую линию по вопросам кадастрового учета, специалисты ответят на вопросы по данной теме, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В ходе горячей телефонной линии можно получить дополнительную информацию о порядке получения государственных услуг Росреестра, связанных с кадастровым учетом объектов недвижимости, сроках оказания услуг и необходимых документах», – отмечается в сообщении.

Кроме того, будет предоставлена информация о взаимодействии заявителей с кадастровыми инженерами и нотариусами.

Телефон горячей линии: 8(499)148-92-70. Начало в 11:00.