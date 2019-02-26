РИАМО - 26 фев. Единый день разъяснения жителям Подмосковья порядка формирования тарифов за вывоз твердых коммунальных отходов состоится 2 марта в каждом муниципалитете, мероприятие охватит более 75 тысяч жителей, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«День разъяснения по тарифам стартует в 11:00 в субботу, 2 марта, во всех 65 муниципальных образованиях Подмосковья. В течение всего дня лучшие областные эксперты помогут жителям Московской области получить ответы на актуальные вопросы по тарифам региональных операторов, правильности и порядке начисления в строке «обращение с ТКО», многие другие вопросы, связанные с переходом на новую систему обращения с отходами», – сказал министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин.

Разъяснительные лекции будут проходить в формате личных встреч с населением – их будут проводить ответственные эксперты из регионального министерства ЖКХ, областного единого расчетного центра МосОблЕИРЦ и представители региональных операторов.

Адреса проведения Дня разъяснений в каждом муниципальном образовании жители смогут узнать на сайтах своих муниципальных образований, дополнительно адреса будут опубликованы в местных СМИ. По предварительным подсчетам, мероприятие охватит более 75 тысяч жителей Подмосковья.

С нового года Подмосковье перешло на новую систему обращения с отходами, в том числе на раздельный сбор твердых коммунальных отходов (ТКО). Правительством Московской области были утверждены новые предельные единые тарифы на услуги региональных операторов по обращению с отходами. С 2019 года в единых платежных документах появилась отдельная коммунальная строка «обращение с ТКО».

Кроме того, осуществлен переход на двухконтейнерную систему сбора ТКО: во дворах и домовладениях на специально оборудованных контейнерных площадках установлены разноцветные серые и синие баки-контейнеры со специальной маркировкой: с бананом для органических отходов и с бутылкой для сухих отходов. Данные мероприятия направлены на то, чтобы как минимум вдвое уменьшить объемы захоронения ТКО, в регионе сегодня ведется интенсивная работа по строительству новых современных комплексов и заводов по переработке отходов.

Три современных комплекса по сортировке и переработке ТКО уже построены и работают в Рошале, Зарайске и Серебряных прудах. Всего в Московской области до конца года планируется ввести в эксплуатацию еще девять предприятий по переработке ТКО, в том числе с применением технологии глубинной сортировки. В течение нескольких лет будет построено четыре ультрасовременных заводов по термическому обезвреживанию отходов и с попутной выработкой электроэнергии.

«Половина отходов будет полностью перерабатываться, в том числе 20% отходов – полезные фракции (металл, стекло, пластик, бумага) получат «вторую жизнь» и отправятся на производство новых товаров из вторсырья. 30% – органические или пищевые отходы подвергнутся компостированию. А вот вторая половина, так называемые неперерабатываемые «хвосты», после обезвреживания подвернутся бережному захоронению, а с 2021 года будут направляться на заводы переработки, применяющие технологию термической обработки. Все это позволит в ближайшие годы полностью закрыть устаревшие полигоны», – заключил Хромушин.