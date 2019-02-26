РИАМО - 26 фев. Шесть открытых станций Большой кольцевой линии Московского метрополитена обслуживают более 100 тысяч человек каждый день, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Ровно год назад открылись сразу пять станций первого участка БКЛ, а в декабре прошлого года – «Савеловская». В день по Большому кольцу проезжают уже больше 100 тысяч пассажиров. Появились новые пересадки на радиальные линии, разгрузились семь станций мосметро», – написал Собянин в соцсети «ВКонтакте».

Первый участок Большой кольцевой линии метро открылся 26 февраля 2018 года. Пассажирам стали доступны пять станций: «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошевская», «ЦСКА» и «Петровский парк».

Длина БКЛ составит 70 километров, на ней расположатся 31 станция и два электродепо. Большая кольцевая линия разгрузит действующие станции внутри кольца, а также Кольцевую линию подземки. Запускать станции на БКЛ будут поэтапно. Как ожидается, ежегодно ей будут пользоваться до 380 миллионов человек.