РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 фев. Сотрудники полиции подмосковного Подольска в ходе круглого стола по профилактике экстремизма напомнили о необходимости информирования детей о возможных проявлениях мошенничества, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Сотрудники УМВД России по Подольску совместно с председателем общественного совета при УМВД Вячеславом Поповым и представителем уполномоченного по правам человека в Подольске Екатериной Поповой провели в одном из культурных центров горокруга круглый стол на тему: «Профилактика экстремизма в молодежной среде».

«Начальник отдела по делам несовершеннолетних УМВД России по городскому округу Подольск подполковник полиции Елена Щукина рассказала о проблемах, возникающих среди обучающихся. Сотрудники полиции напомнили о необходимости быть бдительными, информировать детей о возможных проявлениях мошенничеств, избегать контактов с незнакомыми людьми», – говорится в сообщении.

Председатель совета предложил организовать для воспитанников центра экскурсию в музей УМВД, а также поделился опытом работы с подростками в период прохождения службы в органах внутренних дел.

Также в ходе круглого стола Попова рассказала о правовом воспитании горожан и пригласила всех желающих на прием жителей. По окончании мероприятия участники поблагодарили полицейских за организованную встречу.