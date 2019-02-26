РИАМО - 26 фев. Предприятие «НПО машиностроения» вносит большой вклад в социально-экономическое развитие Подмосковья и Реутова, в последнее время поступления от деятельности предприятия в бюджеты всех уровней превысили 1,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов в ходе рабочей поездки посетил АО «ВПК «НПО машиностроения» и ознакомился с развитием предприятия и подготовкой молодых специалистов.

«Много лет «НПО машиностроения» с успехом решает задачу создания новейших систем вооружения. По каждому из основных направлений деятельности НПО есть долгосрочные проекты, которые успешно реализуются. Корпорация динамично развивается, что возможно благодаря экономической стабильности предприятия», – сказал Брынцалов во время посещения предприятия в Реутове.

Он также ознакомился с образцами продукции и посетил музей компании.

АО «ВПК «НПО машиностроения» действует в Реутове уже 75 лет. Здесь были созданы подвижные береговые ракетные комплексы «Бастион», крылатые ракеты «Базальт», «Гранит», «Малахит» и «Оникс». Всего объем отгруженных товаров составляет 40 миллиардов рублей.

«НПО машиностроения» – один из крупнейших налогоплательщиков городского округа Реутов. В последнее время поступления от деятельности предприятия в бюджеты всех уровней превысили 1,5 миллиарда рублей. Помимо этого, компания предоставляет рабочие места. Здесь трудятся 4380 человек.

Председатель Мособлдумы также отметил, что предприятие вносит значимый вклад в социально-экономическое развитие региона и городского округа.

«Современный Реутов, комфортный, благоустроенный, с развитой инфраструктурой стал таким именно благодаря корпорации. На него приходится более 80% от объема всех отгруженных товаров и выполненных услуг в городском округе – это существенный вклад в бюджет Реутова», – отметил Брынцалов.

В рамках визита спикер Мособлдумы посетил Аэрокосмический факультет МГТУ имени Н.Э. Баумана, где познакомился с программами подготовки специалистов и обсудил реализацию кадровой политики.

«В компании создаются благоприятные условия для привлечения и подготовки кадров предприятия, предлагается решение вопросов проживания специалистов. «НПО Машиностроения» может стать одним из образцов при реализации задачи по подготовке кадров в Московской области, которую поставил губернатор в своем обращении. Здесь есть интересный опыт – за последние годы коллектив НПО помолодел», – считает Брынцалов.

По его мнению, поддержка и развитие «НПО машиностроения» – один из приоритетов работы администрации Реутова, а также важная составляющая задача по развитию наукоемкого производства и использованию возможности ОПК для наращивания выпуска гражданской продукции.