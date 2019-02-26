РИАМО - 26 фев. Избирательная комиссия Московской области совместно с Молодежной избирательной комиссией провели День молодого избирателя в каждом муниципалитете региона, центральной площадкой проведения стал Государственный гуманитарно-технологический университет (ГГТУ) в Орехово-Зуеве, говорится в сообщении пресс-службы Мособлизбиркома.

Председатель Молодежной избирательной комиссии Дарья Косова и депутат Мособлдумы Линара Самединова встретились с представителями студенчества университета и молодежными избирательными комиссиями Подмосковья. Они рассказали о тенденциях современной молодежной политики, а также об активной гражданской позиции со стороны личного опыта – как она помогает себе и окружающим.

«Мы сегодня в разных форматах рассказывали про выборы студентам: поговорили об участии молодежи в политике и лидерстве в молодежной среде, проверили базовые знания по избирательному законодательству, рассказали, как подготовиться к публичным выступлениям, поиграли в деловые игры. Наши молодежные комиссии по всему Подмосковью весь февраль и март также проводят мероприятия со старшими школьниками и студентами в связи с Днем молодого избирателя», – отметила председатель Молодежной избирательной комиссии Московской области Дарья Косова.

Ребятам предложили пройти деловую игру на тему выборов: команды разделили на партии, им предстояло в сжатые сроки организовать «выборную гонку». На основе полученных знаний – мастер-класса «Как вести дебаты» и презентации работ проектных групп «Я – избиратель» участникам предстояло выбрать кандидата, провести агитацию, предвыборные мероприятия и, непосредственно, сам день голосования – и все это за считанные часы. После участники мероприятия получили памятные призы и сувениры.

День молодого избирателя проводится в целях повышения уровня информированности молодых избирателей о выборах, создания условий для осознанного участия в голосовании и формирования у молодых людей гражданской позиции.