РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 фев. Члены общественной палаты городского округа Подольск планируют проводить мониторинг вывоза мусора на территории муниципалитета, сообщил «РИАМО в Подольске» председатель общественной палаты Подольска Андрей Панарин.

Во вторник в администрации городского округа прошло очередное заседание общественной палаты Подольска. В ходе мероприятия общественники определили план работ на предстоящий год, направления и вектор развития. Так, один из вопросов касался и вывоза мусора. Московская область с начала текущего года перешла на новую систему обращения с отходами. Подольск вошел в Чеховский кластер, его теперь обслуживает чеховский филиал ООО «МСК-НТ».

«В текущем году (2019 – ред.) мы начали работать с 1 января. Это было связано как раз с переходом на новую систему обращения с отходами. Новая компания, которая должна была вывозить мусор, в начале года с данной работой справлялась плохо. Фактически члены общественной палаты мониторили ситуацию, связывались с УК и старались способствовать ее урегулированию», – сказал Панарин.

Он добавил, что в ходе сегодняшнего заседания было решено продолжить общественный мониторинг вывоза мусора.

По словам Панарина, в настоящее время ситуация со своевременностью вывоза мусора в городском округе нормализовалась. Однако по-прежнему в Подольске имеются отдельные проблемные зоны, где возникают сложности.

В ходе заседания общественники обсудили и подготовку к предстоящему форуму «Сильный, здоровый, чистый», который планируется провести в Подольске 22 марта. Также комиссии палаты отчитались о проделанной работе за февраль. Помимо этого, общественники обсудили и итоги проведенного семинара финансовой грамотности, который проходил в городском округе в феврале.