РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 фев. В подмосковном Подольске на выборах депутата окружного совета по округу №14 в качестве наблюдателей выступят 18 общественников от общественной палаты горокруга, сообщил «РИАМО в Подольске» председатель общественной палаты Подольска Андрей Панарин.

Во вторник в администрации городского округа прошло очередное заседание общественной палаты Подольска. В ходе мероприятия общественники определили план работ на предстоящий год, направления и вектор развития. Так, один из вопросов касался и предстоящих выборов депутата окружного совета по округу №14, которые планируют провести 14 апреля текущего года.

«Мы выбрали несколько направлений для работы в 2019 году. В частности, среди них и вопросы жилищно-коммунального хозяйства – тарифы на ЖКХ, вывоз и утилизация мусора и многое другое. Также в преддверии предстоящих довыборов депутата было решено, что на 8 участках, которые будут располагаться на территории избирательного округа №14, будут работать в качестве общественных наблюдателей 18 членов общественной палаты округа. То есть по два человека на участок», – сказал Панарин.

В 2018 году скончался депутат совета депутатов городского округа Виктор Какоткин. В связи с этим были прекращены его полномочия депутата по округу №14 и было принято решение назначить дополнительные выборы депутата на данный округ.

К избирательному округу №14 относятся улицы: Восточная, Заводская, Зеленая, Лесная, Южная, Первомайская, Полевая, Дачная и ряд других улиц в микрорайоне Львовский, а также деревни Большое Толбино, Дмитрово, Лучинское, Малое Толбино, Никулино, Александровка, Борьево, Валищево, Меньшово, поселки Молодежный, Радиоцентра, Романцево и другие.