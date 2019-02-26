РИАМО - 26 фев. Перед покупкой складного смартфона стоит задуматься, существуют, по крайней мере, пять проблем, с которыми может столкнуться современный пользователь гаджета с гнущимся дисплеем, сообщает Газета.ru.

«Слишком высокая стоимость. Стоимость Samsung Galaxy Fold в буквальном смысле ошеломила всех зрителей презентации — за революционный складной смартфон придется выложить 1980 долларов. Но если к высоким ценам южнокорейского вендора все более-менее привыкли, то цена складывающегося гаджета от Huawei под названием Mate X вообще вышла за рамки добра и зла — китайский смартфон будет продаваться по 2,6 тысячи долларов», - говорится в сообщении.

Еще одной проблемой назван шов посередине дисплея смартфона. Когда экран гаджета складывается, на стыке неизбежно возникнет «шов» или «складка». Например, на развернутом экране Galaxy Fold такая складка еле заметна, но при близком рассмотрении все же присутствует. И, как это часто бывает с недостатками, как только пользователь ее увидит, то уже не сможет «развидеть».

Также существует вопрос в долговечности такого устройства. При активном использовании дисплей будет складываться и раскладываться сотни раз в течение одного дня, поэтому пользователи закономерно интересуются — насколько прочным является стекло, которое приходится постоянно сгибать? Даже один битый пиксель на экране, который стоит свыше 1 тысячи долларов, становится очень неприятной находкой. А данный смартфон даже нельзя защитить чехлом, ведь этого не предусматривает его использование.

«Толщина в сложенном виде. Производители смартфонов так долго стремились к уменьшению толщины устройства, что любое движение в обратную сторону будет восприниматься пользователями в штыки. Толщина Huawei Mate X в сложенном виде составит 1,1 сантиметра. Samsung и вовсе отказался рассказывать, насколько «толстым» будет его Galaxy Fold», - добавляется в материале.

Последним недостатком гибких смартфонов названо программное обеспечение. Теперь разработчикам приложений придется подгонять их под самые разные размеры и формы гнущихся дисплеев, и при этом программы должны адекватно восприниматься как на сложенной поверхности, так и на разложенной.

«Пока разработчики складных гаджетов не договорились между собой, каким будет соотношение сторон экранов, перед разработчиками встает действительно сложная задача. Не исключено, что пока она даже не будет решаться, и пользователю придется мириться с некорректным изображением привычных ему приложений», - заключается в сообщении.