РИАМО (КОРОЛЕВ) – 26 фев. В подмосковном Королеве 15 организаций оштрафовали за привлечение на работу нелегалов без российского гражданства, сообщила «РИАМО в Королеве» старший инспектор направления по связям со СМИ УМВД РФ по городскому округу Королев Оксана Еруновская.

Сотрудниками полиции УМВД России по Королеву в рамках оперативно-профилактических мероприятий по соблюдению иностранными гражданами режима пребывания на территории России были проверены строительные объекты, общежития, рынки и промышленные базы, расположенные на территории города. Также проверили адреса с множественными постановками иностранных граждан на миграционный учет.

«Всего полицейскими проверено 292 иностранных гражданина, составлено 114 административных протоколов по правонарушениям в сфере миграции, в том числе за нарушение правил въезда и незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности на территории Российской Федерации. Так, 99 мигрантов привлечены к административной ответственности. На каждого из них наложены штрафы в размере 5 тысяч рублей. А 57 мигрантов выдворены за пределы Российской федерации», – сказала Еруновская.

Она добавила, что 15 работодателей привлечены к административной ответственности за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранных граждан или лиц без гражданства. Максимальное наказание по данной статье – штраф юридических лиц до 1 миллиона рублей.

Также вынесено 25 решений о неразрешении въезда на территорию Российской Федерации в отношении иностранных граждан, 3 решения о сокращении срока временного пребывания на территории страны.

«Возбуждено 11 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет», – отметила Еруновская.

Одно уголовное дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного статьей об организации незаконной миграции. Максимальное наказание по данной статье – лишение свободы на срок до 5 лет.

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание злоумышленников, подозреваемых в организации незаконной миграции.