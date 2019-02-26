РИАМО - 26 фев. Таганский суд Москвы получил материалы дела в отношении компании Twitter об административном правонарушении, сообщила РИАМО во вторник представитель пресс-службы суда.

«Дело об административном правонарушении по статье 19.7 КоАП РФ «Непредставление сведений (информации)» поступило в мировой судебный участок», – сказала собеседник агентства.

Она добавила, что даты рассмотрения дела пока нет.

Компания Twitter ранее отказалась предоставить информацию о локализации персональных данных российских пользователей мессенджера на территории РФ.

Нарушение статьи об административном правонарушении влечет наказание для юридических лиц в виде административного штрафа в размере от 3 до 5 тысяч рублей.