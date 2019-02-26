РИАМО - 26 фев. Карантин по бешенству животных сняли в подмосковной Кашире, соответствующее постановление губернатора Московской области имеется в распоряжении РИАМО.

«Отменить с даты подписания (25 февраля - ред.) настоящего постановления ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных, установленные постановлением губернатора Московской области от 14 декабря 2018 года, и признать благополучными по бешенству животных следующие территории Московской области: улица Победы города Кашира городского округа Кашира», – говорится в документе.

Ограничения также сняли на территории города Кашира.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.