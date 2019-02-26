РИАМО – 26 фев. Премьер-министр России Дмитрий Медведев дал поручение высшим должностным лицам субъектов РФ провести анализ структуры доходов россиян и определить меры по их увеличению, при этом необходимо учитывать и уровень расходов жителей, сообщается на сайте kp.ru.

«Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высшего исполнительного органа государственной власти) субъектов РФ провести анализ структуры денежных доходов населения и на его основе определить приоритетные меры по увеличению основных видов денежных доходов населения и представить результаты анализа в Минтруд России и Минэкономразвития России. Срок – до 1 мая 2019 года», – говорится в сообщении.

Премьер отметил, что необходимо смотреть не только на уровень доходов, но и на уровень расходов граждан и учитывать эти факторы при распределении пособий и субсидий.

В декабре прошлого года Медведев сообщал, что цифры по росту доходов россиян могут показаться незначительными, но правительству удалось переломить тренд на падение реальных зарплат населения.