РИАМО – 26 фев. Московский окружной военный суд приговорил бывшего полковника центра информационной безопасности ФСБ Сергея Михайлова и сотрудника «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова к 22 и 14 годам колонии соответственно за государственную измену, сообщает во вторник РИА Новости.

«Их уличили в передаче иностранным спецслужбам некой информации — какой именно, официально не сообщалось», — говорится в сообщении.

Суд также назначил Михайлову штраф в 400 тысяч рублей и лишил его звания полковника, Стоянову назначили 150 тысяч рублей штрафа и лишили звания майора милиции.

Решение не вступило в силу и может быть обжаловано.

Уголовное дело против еще двух фигурантов — подчиненного Михайлова Дмитрия Докучаева и бизнесмена Георгия Фомченкова — выделено в отдельное производство.