РИАМО - 26 фев. Встреча турклуба #FreeTravel пройдет в подмосковных Котельниках 28 февраля, на ней можно будет узнать о путешествии автостопом и самых интересных местах Персии, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«В Котельниках 28 февраля пройдет очередная встреча турклуба #FreeTravel. В этот раз речь пойдет о путешествиях по Ирану. Спикер — Андрей Чекрыгин, проехавший за 42 дня около 7,5 тысяч километров автостопом», - говорится в сообщении.

На встрече все желающие смогут узнать о самых интересных местах Персии, о нравах местной полиции и судьбах простых людей на иранской земле. Чекрыгин расскажет, на каком языке общаться с местными жителями, о мнимых и настоящих опасностях, секретах недорогого питания.

Чекрыгин путешествует с 17 лет. За годы активных путешествий им пройдено около 80 тысяч километров автостопом по дорогам 17 стран мира и нескольких непризнанных государств. Исхожена пешком и автостопом пустыня Деште-Лут Персии, дороги Великой Казахской степи, четырехтысячники и долины Памира.

Начало встречи в 19:00.