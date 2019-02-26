РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 26 фев. Арт-центр с театральным залом-трансформером и пространством для творчества планируют открыть в подмосковном Красногорске в текущем году, сообщила глава городского округа Эльмира Хаймурзина.

Хаймурзина во вторник провела встречу с жителями «старой» части Красногорска. Она сообщила об итогах работы администрации муниципалитета в 2018 году и рассказала о планах на текущий год.

«Мы будем в этом году (2019 – ред.) делать еще одну площадку для занятий наших детей и молодежи. В Красногорске есть молодежный центр, в котором кипит жизнь. Но он единственный такой в Красногорске. Мы хотим сделать еще один. Центр будет оснащен театральным залом-трансформером, мастерскими дизайн-студий, также будет организовано свободное творческое пространство», – сказала Хаймурзина.

Она добавила, что арт-центр расположат в здании бывшего мебельного магазина на улице Народного ополчения. У него уже есть название, «Бруски», в честь микрорайона, в котором он расположен – Брусчатый поселок или Бруски.

«Мы сделаем все возможное, чтобы открыть его уже в этом году (2019 – ред.) – уже отремонтированным и оснащенным», – добавила Хаймурзина.