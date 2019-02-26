РИАМО - 26 фев. В микрорайоне Дзержинского подмосковной Балашихи начали строительство храмового комплекса в составе православного храма святого равноапостольного великого князя Владимира, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«В рамках строительства данного объекта будет возведен храм и дом причта. Общая площадь объекта составит 2,231 тысячи квадратных метров», — сказал начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

Заказчиком объекта выступает местная религиозная организация «Православный приход князь-владимирского храма Балашихи Московской области Московской епархии Русской православной церкви».

Храмовый комплекс рассчитан на 500 человек, крестильная комната - на 10 человек.

Плановое завершение строительства – второй квартал 2020 года.