РИАМО – 27 фев. Представитель министерства потребительского рынка и услуг Подмосковья в среду проведет прием жителей в подмосковных Котельниках, сообщается в группе администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Двадцать седьмого февраля в общественной приемной органов исполнительной власти Московской области и органов местного самоуправления в городском округе Котельники состоится прием населения представителем министерства потребительского рынка и услуг Подмосковья. Время приема – с 10:00 до 13:00», – говорится в сообщении.

Прием пройдет по адресу: городской округ Котельники, микрорайон Белая Дача, дом №62, кабинет №12. Все желающие смогут записаться и задать вопросы по телефону: 8(495)554-04-07.