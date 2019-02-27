РИАМО (БАЛАШИХА) – 27 фев. В подмосковной Балашихе в среду пройдет матч серии плей-офф омского хоккейного клуба (ХК) «Авангард» с казанской командой «Ак Барс», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Игра пройдет в Ледовом дворце «Арена «Балашиха» имени Ю.Е. Ляпкина в 19:30.

«Приглашаем всех болельщиков на трибуны «Арены «Балашиха» поддержать нашу команду!» – сказал главный тренер омской команды Боб Хартли.

Он добавил, что для команды «Авангард» жители Балашихи – шестой полевой игрок, который дает энергию и помогает побеждать.

ХК «Авангард» проводит сезон чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 2018-2019 годов в Балашихе. С Ледовым

дворцом «Арена «Балашиха» имени Ю.Е. Ляпкина был заключен договор на один год. «Авангард» – профессиональный хоккейный клуб из Омска, основанный в 1950 году. С 2008 года выступает в КХЛ.