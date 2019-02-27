РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 27 фев. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий в среду проведет традиционную ежемесячную встречу с жителями городского округа.

Ружицкий отметил, что встреча пройдет в культурно-досуговом центре «Союз» по адресу: поселение Малаховка, улица Шоссейная, дом №2. Начало в 18:00.

Он добавил, что на встрече обсудят приоритеты новой пятилетки, обозначенные губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым, итоги прошедшего года, задачи и актуальные проблемы на текущий год.

Глава муниципалитета пригласил на встречу всех желающих.