РИАМО - 26 фев. В деревне Ратмирово Воскресенского района будет организовано производство полиэфирного волокна, в здании под него уже завершается реконструкция, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Ведомство проводит проверку хода реконструкции здания, на котором после завершения всех строительно-монтажных работ будет организованно производство полиэфирного волокна. Объект расположен по адресу: Воскресенский район, деревня Ратмирово, улица Набережная, дом 2.

«В настоящее время застройщик приступил к подготовке необходимых документов для подачи извещения об окончании строительства. После того, как извещение поступит в Главное управление, нами будет инициирована проверка, на основании которой будет принято решение о выдаче ЗОС», – пояснил начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

Реконструируемое производственное здание предназначено для организации производства полиэфирного волокна из вторичного ПЭТФ мощностью 24 тысячи тонн в год.

В рамках реконструкции осуществлена пристройка третьего этажа с технологическими площадками, пристроено складское помещение, устроен грузовой терминал приема сырья и отгрузки продукции, проведена замена имеющейся кровли в существующей части здания, проведены работы по перепланировке помещений АБК.

«Во внутренней отделке помещений использованы современные отделочные материалы с учетом противопожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических требований», – уточняется в материале.

Застройщиком на объекте выступает ООО «Воскресенск-Химволокно». Объект возводится за счет собственных средств застройщика.