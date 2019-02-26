РИАМО – 26 фев. В Госадмтехнадзор Московской области ежедневно поступают обращения граждан по вопросам содержания и благоустройства территорий, более 90% обращений касались содержания территорий в зимний период, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«За неделю в Госадмтехнадзор не поступило нареканий со стороны жителей на чистоту, порядок и благоустройство из городских округов Красноармейск, Звездный городок, Шатура, Электрогорск, Дзержинский, Бронницы, Рошаль, Зарайск, Серебряные Пруды, Власиха, Озеры, Пущино, Восход, Шаховская, Молодежный, а также Лотошинского и Волоколамского муниципальных районов», – отмечается в сообщении.

Сотрудники территориальных отделов Госадмтехнадзора оперативно реагируют на сигналы населения в данных муниципалитетах, помогая ответственным организациям принимать срочные меры по устранению нарушений в сфере чистоты, порядка и благоустройства.

«Наименьшее количество обращений граждан ведомство зафиксировало в Талдоме, Электростали, Черноголовке, Орехово-Зуеве, Фрязине, Котельниках, Кашире, Краснознаменске и Чехове», – заключается в материале.