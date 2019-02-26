РИАМО - 26 фев. Столичный аэропорт «Шереметьево» вновь работает в штатном режиме после того, как в воздушной гавани самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, говорится в сообщении пресс-службы «Шереметьева».

Во вторник в аэропорту при посадке бизнес-джет «Гольфстрим-200» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Рейс выполнялся по маршруту Баку - Москва. Оперативные службы аэропорта (пожарные, спасатели, медики, авиационная безопасность) незамедлительно прибыли на место происшествия. Члены экипажа и пассажиры были эвакуированы с борта и доставлены в терминал. Службы аэропорта провели комплекс технических мероприятий по подготовке к эвакуации самолета и переместили его к месту стоянки.

«На период проведения эвакуационных работ аэропорт «Шереметьево» вынужденно временно закрыл одну из двух взлетно-посадочных полос для производства полетов. Вторая полоса продолжала эксплуатироваться в обычном режиме. В настоящее время аэропорт «Шереметьево» работает с двумя ВПП в штатном режиме», - говорится в сообщении.

В связи с временным закрытием одной ВПП возможны корректировки в расписании рейсов, о чем пассажиры будут своевременно оповещены со стороны авиаперевозчиков.

По факту инцидента следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).

Авиакомпания «Аэрофлот» изменила во вторник расписание ряда рейсов из-за закрытия взлетно-посадочной полосы в «Шереметьеве».