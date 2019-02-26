РИАМО - 26 фев. Карантин по бешенству животных сняли на ряде территорий городского округа Шатура, соответствующее постановление губернатора Московской области имеется в распоряжении РИАМО.

«Отменить с даты подписания (25 февраля - ред.) настоящего постановления ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных, установленные постановлением губернатора Московской области от 24 октября 2018 года, и признать благополучными по бешенству животных следующие территории Московской области: село Дмитровский погост городского округа Шатура», – говорится в документе.

Ограничения сняли от северной границы деревни Парфеновская, далее до восточной границы села Пышлицы, далее до южной границы деревни Харлампеево, далее вдоль границы городского округа Шатура да западной границы деревни Ворово и далее до северной границы деревни Парфеновская.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.