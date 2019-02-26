РИАМО - 26 фев. С начала 2019 года благодаря действиям инспекторов Госадмтехнадзора в Московской области в рамках спецоперации «Кровля» очищено от снега и наледи 479 крыш нежилых зданий, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Наибольшее количество нарушений в содержании кровель зимой устранено в Сергиево-Посадском районе, Талдомском городском округе, городских кругах Шатура, Зарайск, Дубна, Серебряные Пруды и Рошаль.

«В первую очередь сотрудники ведомства проверяют состояние кровель зданий социального назначения – поликлиник, школ, детских садов, магазинов. Цель проверок – не допустить скопления снега до такой массы, когда создается угроза его схода с кровли, либо падения наледи и сосулек, образовавшихся на кромке крыши», – поясняется в сообщении.

Так, например, более 30 крыш нежилых зданий в городских округах Шатура и Рошаль очищены от снега по предписаниям сотрудников местного территориального отдела. С начала года в Шатуре и Рошале инспекторы провели около 40 проверок содержания крыш нежилых зданий.

«В частности, в Шатуре была проведена выездная проверка вместе с сотрудниками МЧС России. Во время объезда проинспектировано пять учебных заведений и четыре дошкольных учреждения. В итоге было выявлено скопление снега и сосулек на кровлях шести учреждений», – добавляется в материале.

Инспекторы выдали предписания на устранение нарушений в минимальные сроки, чтобы добиться очистки кровель от снега до оттепели, пока под действием солнца и собственной тяжести снег не стал сам сходить с крыш. Все предписания исполнены.