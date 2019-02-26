РИАМО – 26 фев. Ректор МГУ Виктор Садовничий назвал студента, который покончил с собой, скромным и позитивным молодым человеком, по словам ректора, мотивов, которые могли бы привести к трагедии, нет, сообщает «Интерфакс».

Ранее в общежитии МГУ на Воробьевых Горах нашли 23-летнего студента химического факультета, он был без сознания.

«Это мальчик из Казахстана, пятикурсник, очень скромный, очень позитивный. Написал записку предсмертную, что он плохо понимает жизнь. Покончил с собой», - сказал Садовничий.

По словам ректора, неясно, что привело к трагедии.

«Никаких мотивов нет, ни личных, ни девушки, так бывает... Факультет очень озадачен и поражен тем, что причины не было», - отметил Садовничий.

Студент учился на пятом курсе химфака МГУ и был призером различных предметных олимпиад.