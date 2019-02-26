РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 26 фев. Участковые отчитались перед населением по итогам работы за 2018 год в подмосковных Люберцах, Котельниках и Дзрежинском, они обсудили с жителями вопросы нелегальной миграции и наркомании, говорится в сообщении пресс-службы муниципального управления МВД России «Люберецкое».

«Во всех территориальных отделах полиции МУ МВД России «Люберецкое» прошли отчеты участковых уполномоченных полиции перед населением за 2018 год. Жители поделились с правоохранителями своими проблемами. В основном граждан интересовали вопросы, связанные с нелегальной миграцией, наркоманией, а также бытовые проблемы – это ссоры с соседями, курение на лестничных площадках, нарушение тишины в дневное и ночное время», – говорится в сообщении.

На каждом отчете присутствовали ответственные из числа руководителей МУ МВД России «Люберецкое», представители общественности и члены общественного совета при МУ МВД.

«Сотрудники полиции довели до граждан информацию о состоянии оперативной обстановки на территории обслуживания, подвели итоги работы по предупреждению, выявлению, раскрытию и расследованию преступлений и правонарушений, а также рассказали о преимуществах получения государственных услуг в электронном виде», – отмечается в сообщении.