РИАМО - 26 фев. Отдел социальной защиты населения столичного района Братеево отменил решение о передаче под опеку бабушке мальчика, которого бросили на ночь одного в парке «Лосиный остров», сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Следствие расследует уголовное дело по статье «Покушение на убийство» в отношении матери, оставившей 6-летнего сына одного в парке «Лосиный остров».

«Несмотря на то, что ребенок пока находится в больнице, социальные службы приняли решение о том, что после выписки из медицинского учреждения мальчик будет передан под опеку бабушке. Однако следственные органы СК России считают такое решение преждевременным и необоснованным, поскольку в рамках расследования уголовного дела еще до конца не изучены все обстоятельства совершения преступления, роль каждого из членов семьи ребенка в произошедшем», - говорится в сообщении.

В СК России считают, что при решении дальнейшей судьбы пострадавшего мальчика, прежде всего, должны учитываться его интересы. Кроме того, семье ребенка должно быть оказано психологическое и социально-педагогическое сопровождение.

В связи с этим было внесено представление в адрес начальника отдела социальной защиты населения района Братеево с просьбой отменить решение об установлении временной опеки над ребенком и отложить рассмотрение этого вопроса до завершения предварительного следствия по уголовному делу. Решение о передаче ребенка под опеку бабушке отменено.

«В Следственном комитете РФ отмечают, что в результате расследования уголовных дел о преступлениях, совершаемых в отношении детей со стороны приемных родителей, выявлен формальный подход органов опеки и попечительства к устройству детей в семьи. Кроме того, ряд громких случаев, таких как избиение 6-летнего Степана в приемной семье в Вологодской области или убийство приемного ребенка в Московской области, показал халатное отношение социальных служб к вопросам осуществления контроля за жизнью приемных детей и условиями их воспитания», - добавляется на сайте.

В каждом подобном случае следственными органами СК России расследуется уголовное дело по факту халатности должностных лиц, которые привлекаются к установленной законом ответственности.

Вечером 17 февраля женщина со своим малолетним ребенком заехала на машине в заповедник «Лосиный остров». По версии женщины, в лесу ребенок убежал и не вернулся. Почти сутки спустя мальчик смог выйти на дорогу, его нашли на 102-м километре МКАД в 09:21 18 февраля, откуда мужчина донес его до заправки. Ребенка доставили в больницу с переохлаждением.

Мать ребенка заключена на два месяца под стражу. Ее обвиняют в покушении на убийство.