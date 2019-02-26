РИАМО – 26 фев. Таганский районный суд 27 февраля рассмотрит дело главы Таганского муниципального округа Ильи Свиридова о нарушении правил проведения массовых мероприятий в связи с организованным им 3 февраля собранием граждан, которое было посвящено проблемам экологии, сообщает «Интерфакс».

«В Таганском районном суде 27 февраля состоится слушание по делу главы муниципального Таганского округа Ильи Свиридова за нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга (часть 2 статьи 20.2 КоАП РФ)», – говорится в сообщении.

Административное дело возбуждено в связи с собранием граждан, которое Свиридов провел 3 февраля в соответствии с 29-й статьей 131 федерального закона (собрание граждан).

«Согласно протоколу об административном правонарушении, мероприятие носило политический характер и являлось митингом, а не собранием», – добавили в пресс-службе возглавляемого Свиридовым Фонда развития местного самоуправления.