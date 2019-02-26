РИАМО - 26 фев. Санитарный вертолет доставил в больницу младенца с признаками, характерными при падении с высоты, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и противопожарной безопасности.

«Экипаж дежурного санитарного вертолета Московского авиационного центра вылетел по вызову на площадку Щапово в ТиНАО, куда машина скорой помощи доставила пострадавшего ребенка. По предварительным данным, младенец четырех месяцев упал с высоты», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что экипаж вертолета экстренно эвакуировал малыша в специализированное лечебное учреждение столицы. На борту его сопровождала авиамедицинская бригада.