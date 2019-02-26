РИАМО - 26 фев. Новую меру поддержки, которая будет заключаться в ежемесячной денежной компенсации расходов по оплате за вывоз твердых коммунальных отходов, получат неработающие пенсионеры в городском округе Солнечногорск, говорится в сообщении пресс-службы районной администрации.

«В настоящее время в Солнечногорске проживает свыше 40 тысяч таких граждан. Наша задача – сделать переход на двухконтейнерную систему сбора мусора наиболее комфортной для жителей. Сумма оплаты за данную услугу также играет немаловажную роль. Льготы на оплату услуг по обращению с ТКО получат более 40 тысяч человек», – сказал глава района Владимир Слепцов.

Размер компенсации будет зависеть от возраста льготника. Для неработающих пенсионеров до 70 лет – 30% от начисленной суммы, от 70 до 80 лет – 50%, а для жителей старше 80 лет размер компенсации составит 100% от начисленной суммы.

Жители индивидуальных жилых строений получат компенсацию в размере 30% от начисленной суммы, а жители, индивидуальные жилые строения которых расположены в радиусе 2 километров от комплексов по переработке отходов и полигонов, – 70%.

Льгота на вывоз мусора носит заявительный характер - ее необходимо оформить в органах социальной защиты. Жители для получения компенсации могут обратиться по адресу: улица Дзержинского, 24/21. Контактный телефон: 8 (495) 994‑16-68.

С начала 2019 года Московская область перешла на новую систему обращения с отходами. Регион стал первым в стране, где в каждом муниципалитете внедряется раздельный сбор мусора. Согласно новой системе, мусор перерабатывается раздельно, из него извлекут максимально возможное количество полезных фракций.

Территорию Московской области разделили на семь кластеров, каждый из которых обслуживается своим региональным оператором по обращению с отходами. Все регоператоры прошли конкурсный отбор. Узнать, к какому кластеру принадлежит тот или иной район или городской округ, жители Подмосковья могут на сайтах администраций муниципалитетов.

Кроме того, для удобства жителей Подмосковья Мособлкомцен запустил на своем сайте онлайн-калькулятор расчета размера платы за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами. С помощью калькулятора можно легко и быстро узнать, сколько теперь необходимо платить за коммунальную услугу по вывозу мусора в том или ином муниципальном образовании региона.