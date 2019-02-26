РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 фев. Проект планировки нового торгово-развлекательного центра (ТРЦ) с семизальным кинотеатром на месте Центрального рынка утвердил губернатор Московской области Андрей Воробьев, под застройку выделили участок площадью 3,6 гектара, к ТРЦ сделают удобные подъездные пути, соответствующее постановление есть в распоряжении «РИАМО в Подольске».

«Всего рассматривается площадь участка 3,6 гектара, при этом четырехэтажный торгово-развлекательный центр с семизальным кинотеатром планируют разместить на 1,4 гектара в квартале микрорайона Центральный. Также там будет надземный пешеходный переход, создадут благоустроенную пешеходную зону вдоль улицы Советская, надземные автостоянки, технологические и хозяйственные постройки», – говорится в постановлении.

Заезжать к нему можно будет с улиц Комсомольская, Матросская, Советская. Будет создано 850 рабочих мест.

В состав ТРЦ войдут объекты социально-бытового и культурно-развлекательного назначения: предприятия торговли и бытового обслуживания, аптеки, магазины продовольственных и непродовольственных товаров, предприятия общественного питания (кафе, рестораны, фудкорт), семизальный кинотеатр, административно-деловые учреждения, автостоянки. Это позволит обеспечить микрорайон необходимыми дополнительными объектами соцкультбыта.

Планируют реорганизовать саморегулируемую развязку в одном уровне на пересечении улиц Комсомольская и Матросская из кольцевой в «петлевую-полукольцом», реконструировать улицы Комсомольская, Матросская, Советская с организацией остановок наземного общественного транспорта, пешеходных зон и тротуаров. Также планируют организовать въезд и выезд легкового, грузового и пожарного транспорта, построить внутриквартальные проезды шириной 3, 5 и 8 метров.

Автостоянки для временного хранения легкового транспорта на 490 машино-мест разместятся на первом наземном и первом подземном этажах ТРЦ, в том числе 10 % будет предусмотрено для маломобильных граждан. Построят площадку для погрузо-разгрузочных работ и автостоянки грузового транспорта.

Проект планируют реализовать в два этапа. Сначала пройдет строительство объекта торгово-развлекательного центра в границах земельного участка и реконструкция улицы Матросская с добавлением одной полосы движения. Затем проведут улучшение транспортного движения на улицах Матросская, Комсомольская и Большая Серпуховская.