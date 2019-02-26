РИАМО (БАЛАШИХА) – 26 фев. Более 430 контейнерных площадок на территории подмосковной Балашихи оборудовали специальными синими баками для сбора отходов, подлежащих переработке, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Московская область перешла на двухконтейнерный сбор мусора с 1 января 2019 года. Двадцать шестого февраля на заседании правительства губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил завершить работу по оборудованию площадок для раздельного сбора мусора в регионе до конца марта.

«В городе все 437 площадок оборудованы специальными синими баками, предназначенными для сбора отходов, подлежащих переработке. На тех площадках, где не будет хватать одного синего бака для сбора мусора, установят дополнительные контейнеры», – сказала заместитель главы администрации Балашихи Татьяна Калашникова.

Она добавила, что работу по оборудованию контейнерных площадок в рамках перехода на раздельный сбор бытовых отходов в подмосковной Балашихе проводит единый оператор – компания «Хартия».

С февраля текущего года в квитанциях за жилищно-коммунальные услуги у жителей Подмосковья вывоз мусора выделен отдельной строкой – «Обращение с ТКО». Стоимость платежа для многоквартирных домов и частных домовладений будет рассчитываться исходя из утвержденного правительством Московской области тарифа и жилой площади.

Если стоимость рассчитали неправильно, можно обратиться на горячую линию: 8(495)123-36-46, в МФЦ, Московский областной единый информационно-расчетный центр, в офис единого оператора по вывозу мусора.

Новую меру поддержки – ежемесячную компенсацию расходов за вывоз мусора – предоставят неработающим пенсионерам. Размер будет зависеть от возраста льготника. До 70 лет – 30 %, до 80 лет – 50 %, старше 80 лет – 100 %.

Начальник управления социальной защиты населения Балашихи Игорь Мамонкин рассказал, что до середины марта льготники должны получить компенсацию за вывоз мусора.

«Она будет начислена автоматически. Если кому-то из жителей деньги не поступят, он сможет обратиться в органы социальной защиты населения с заявлением», – отметил Мамонкин.

Заявление можно подать в управление социальной защиты населения на улице Мира, дом №5А в подмосковной Балашихе и в микрорайоне Железнодорожный на улице Саввинское шоссе, дом №4.

По двухконтейнерной системе сбор мусора осуществляется в синие и серы баки. Синие предназначены для металла, стекла, бумаги и пластика, которые отправляют на вторичную переработку. Серые – для пищевых отходов и средств личной гигиены.