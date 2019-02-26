РИАМО – 26 фев. Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров стал членом общественного совета при комитете Госдумы по культуре, в состав совета также вошли писатель Евгений Водолазкин, дрессировщик Эдгар Запашный и митрополит Тихон, сообщает во вторник Газета.ru.

«Главное, чтобы человек широко, грамотно и ответственно мыслил. Проще говоря, есть ли тебе что сказать и захотят ли люди тебя слушать. Что касается Сергея Шнурова, с которым я недавно вступила в рифмованный диалог, мне его творчество интересно, особенно жанр «утром в инете, вечером в куплете», который он в последнее время для себя избрал. Так что идея перспективная», — написала председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская в Facebook.

Она отметила, что теперь в общественном совете стало «еще больше независимо мыслящих людей, еще больше смелых, оригинальных суждений о жизни и культуре».

«Рада, что и Сергей увидел для себя здесь любопытную перспективу», — добавила Ямпольская.

В совет также вошли митрополит Тихон, писатель Евгений Водолазкин и дрессировщик Эдгар Запашный.

Ямпольская уточнила, что в новом составе общественный совет должен встретиться во время парламентских слушаний по концепции нового закона о культуре, которые состоятся 22 марта.

О создании общественного совета при думском комитете по культуре стало известно 15 января. Первое заседание совета прошло 28 января. В функции консультативного органа входит подготовка предложений по совершенствованию законодательства, а также выработка устойчивой общественной позиции по значимым вопросам в области культуры.