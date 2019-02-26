РИАМО - 26 фев. Священный синод Московского патриархата на заседании принял решение о смене наместника Троице-Сергиевой лавры, сообщается на сайте Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ.

Заседание Священного синода РПЦ состоялось во вторник в Даниловом монастыре в Москве под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

«Синод постановил освободить архиепископа Сергиево-Посадского Феогноста, викария патриарха Московского и всея Руси от должности наместника Свято-Троицкой Сергиевой лавры», – сказал председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Наместником Лавры с титулом «Сергиево-Посадский» назначен епископ Бронницкий Парамон, викарий патриарха Московского и всея Руси. Его освободили от должности наместника Донского монастыря Москвы.