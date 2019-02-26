РИАМО - 26 фев. Глава подмосковного Электрогорска Денис Семенов выступил перед жителями с ежегодным отчетом о работе, проделанной в городском округе за 2018 год, и рассказал о планах на 2019-й, так, в округе отремонтируют семь муниципальных дорог, говорится в сообщении пресс-службы администрации Электрогорска.

На мероприятии присутствовали: министр энергетики Московской области Леонид Неганов, члены совета депутатов городского округа, почетные граждане городского округа, представители трудовых коллективов городских предприятий, федеральных и региональных служб, члены общественных организаций, жители - всего около 400 человек.

«Минувший год для нашего города стал насыщенным и чрезвычайно важным. Успешная реализация приоритетных проектов в рамках государственных и муниципальных программ не остается без внимания правительства региона. Электрогорск третий год подряд является обладателем премии «Прорыв года», в 2018 году мы стали победителями в номинации «Безопасный муниципалитет», — сказал Семенов.

Он добавил, что власти округа делают все, прежде всего, с опорой на мнение жителей и оно является ориентиром в работе.

«Спасибо за доверие курсу президента, которым Электрогорск вместе со всем Подмосковьем и всей Россией двигается вперед!» — подчеркнул Семенов.

Комплексное благоустройство рекордного количества дворовых территорий, капитальный ремонт детского сада №41 «Гнездышко», открытие новой детской поликлиники с дневным стационаром и теплой колясочной, реконструкция городского стадиона, установка первого в истории города памятника основателю – Роберту Классону – и это далеко не все проекты, которые удалось успешно реализовать в Электрогорске за 2018 год.

Глава также поделился не менее масштабными планами на 2019 год: начало строительства новой школы на 550 мест на улице Чкалова, создание концепции единой пешеходной зоны центральной части города, разработка концепции городского парка культуры и отдыха, комплексное благоустройство семи дворовых территорий.

В 2019 году в округе также отремонтируют контейнерные площадки, начнут строительство нового дома по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, реализуют приоритетный проект «Светлый город», отремонтируют семь муниципальных автомобильных дорог и автомобильную дорогу регионального значения М-7 «Волга» - Электрогорск.

В конце мероприятия Семенов провел церемонию награждения по итогам 2018 года сотрудников муниципальных учреждений, общественных деятелей, активной молодежи.