РИАМО – 26 фев. Лучшую продукцию представят производители и фермеры из 20 регионов России на фестивале «Московская Масленица», гости праздника также смогут насладиться деликатесами из мяса дичи и полезными напитками, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Фестиваль «Московская Масленица», что стартует уже на этой неделе, станет значимым событием для всех гурманов и ценителей вкусной и полезной еды! На площадках в центре и округах столицы посетители смогут приобрести фермерские продукты со всей России, попробовать оригинальные блюда от московских рестораторов, и, конечно же, угоститься самыми разнообразными блинами, приготовленными по старинным и современным рецептам.

«В ресторанных шале площадок можно будет попробовать более 50 видов горячих блюд из мяса и рыбы. К примеру – балканское блюдо плескавица (котлета из рубленого мяса, которую подают с хлебом, сыром и разнообразными гарнирами), традиционные дагестанские пельмени курзе, кавказские лепешки чуду, узбекский плов, испанскую паэлью, русский борщ в хлебной «тарелке», бельгийские вафли (и не только сладкие, но и, к примеру, с ветчиной и сыром), английские картофельные вафли и даже вафли – «ленивые беляши» (вафельные коржи с мясной начинкой)», – отмечается в сообщении.

А согреться посетителям помогут чай из самовара, полезный облепиховый напиток с имбирем, узвар и кисели. Главным угощением на фестивале станут, конечно же, блины.

«Их мастера-пекари испекут более 210 видов (более 60 разновидностей блинов со 150 вариантами начинки и топпингов)», – уточняется в сообщении.

Например, на площади Революции впервые на фестивале приготовят катаеф – это традиционные арабские блинчики с начинкой (например, яблочной или ореховой), которые готовят в Египте, Сирии и Ливане.

«Также на этой площадке гостям предложат шведские картофельные блинчики рагмурк, скандинавские картофельные блины-лепешки лефсе (их обычно подают с маслом, сахаром и специями), сытные немецкие блины пфанкухен, толстые белорусские блины с начинкой – чачохи, изящные ажурные блинчики, блины с грибным припеком и блины-жульен», – перечисляется в пресс-релизе.

По соседству, на Манежной площади, для гостей фестиваля испекут оладьи-карри, бургер-блины, шпинатные и свекольные оладьи, блины с моцареллой, томатами и соусом песто, блины с рикоттой и шпинатом, блины с маскарпоне и соусом из лесных ягод и блины с мороженым и печеньем.

На Новопесчаной улице посетителям предложат чешские скрученные в трубочку блины палачинке.

Фестиваль «Московская Масленица» входит в состав цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны». В 2018 году гостями «Московской Масленицы» стали 4,75 миллионов человек. Они приобрели около 250 тысяч блинов и посетили в сумме порядка трех тысяч развлекательных мероприятий.

В 2019 году «Московская Масленица» пройдет с 1 по 10 марта на двадцати трех площадках в центре и округах столицы, а также в городских парках. Гостей ждут кулинарные и творческие мастер-классы, подвижные игры, выступления уличных театров, фолк-концерты и другие развлечения для всей семьи.