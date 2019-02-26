РИАМО – 26 фев. В подмосковном Чехове задержали троих иностранцев по подозрению в краже продуктов из магазина, расположенного на Симферопольском шоссе, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть ОМВД России по городскому округу Чехов обратился директор одного из сетевых магазинов, расположенного на Симферопольском шоссе, с заявлением о том, что неизвестные совершили хищение продуктов питания в торговом зале. Сумма материального ущерба составила 12 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления задержаны трое граждан ближнего зарубежья в возрасте от 27 до 34 лет. Следственным отделом ОМВД России по городскому округу Чехов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей №158 УК РФ «Кража», – говорится в сообщении.

Подозреваемых заключили под стражу. Им грозит лишение свободы на срок до 10 лет.