РИАМО (КОРОЛЕВ) – 26 фев. Главгосстройнадзор Московской области проверил ход возведения дома №16 на улице Полевая в подмосковном Королеве и зафиксировал нарушения техники безопасности, сообщил начальник надзорного ведомства Артур Гарибян.

Застройщик оперативно принял меры по их устранению, и до завершения надзорных мероприятий все замечания на объекте были исправлены.

«Инспекторы Главгосстройнадзора зафиксировали нарушения техники безопасности на объекте, а также нарушения в части ведения исполнительной документации. Застройщик устранил все нарушения в ходе проверки», – сказал Гарибян.

Согласно проекту, площадь дома №16, входящего в состав ЖК «Театральный парк», составляет более 14,2 тысячи квадратных метров. В настоящее время на объекте ведутся работы по устройству кирпичной кладки первого этажа.

Завершить строительство дома №16 планируется в IV квартале текущего года.