РИАМО – 26 фев. Журналистка, светский обозреватель Божена Рынска рассказала о том, как еще до смерти своего мужа Игоря Малашенко боялась, что он умрет, сообщает Газета.ru.

Бывший генеральный директор, один из создателей телекомпании НТВ Игорь Малашенко был найден мертвым в Испании. Рынска рассказала о том, как ей показалось, что супруг может умереть. Журналистка срочно вылетела в Испанию, но там Малашенко только посмеялся над ее страхами. После этого Рынска попросила экономку проверить дом. Экономка рассказала, что все в порядке.

«Я успокоилась. Написала ей, что испугалась. Попросила друга заехать посмотреть. Тот написал смс, но не заехал. Я думала в понедельник раздать зверье и вечером вылететь. Смотрела билеты. Как вдруг звонит тот самый друг, который не заехал... Ему позвонил охранник», - написала Рынска в Facebook.

Ранее она рассказала, что перед смертью ее муж опасался угроз.

Малашенко был одним из основателей НТВ, а также генеральным директором РГТРК «Останкино». В 1996 году был главным советником избирательной кампании кандидата в президенты РФ Бориса Ельцина.

В январе 1997 года Малашенко стал одним из учредителей ЗАО «Медиа-Мост», был членом совета директоров компании. В 2001-2009 годах был гендиректором канала RTVI. Малашенко возглавлял предвыборный штаб телеведущей Ксении Собчак, которая баллотировалась в президенты России в 2018 году.

Первой женой Малашенко была бывший художественный директор галереи «Манеж» Елена Малашенко (Пивоварова). О непростом бракоразводном процессе с ней в последнее время много писала Рынска.