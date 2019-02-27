Блинная неделя, посвященная Масленице, с 4 по 10 марта пройдет в Московском регионе. В музеях и усадьбах Подмосковья Масленицу начнут отмечать уже с 1 марта. Обозреватель РИАМО изучила программы и выбрала самые интересные события в музеях Московской области на Масленицу-2019.

Сергиев Посад

Где: Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник

Когда: с 1 по 10 марта

Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник с 1 по 8 марта устраивает праздничную экскурсионную программу «Как на масленой неделе» для больших компаний. На экскурсии расскажут, как отмечали Масленицу на Руси, угостят чаем и блинами. Также в программе символ «Масленицы-объедухи», потешки, веснянки и масленичные колядки. 9 марта можно будет посетить «Лакомку-Масленицу», где к праздничному угощению и колядкам добавится фольклорная программа с традиционными хороводами, величальными и прощальными масленичными песнями, а также квест «Большое Масленичное путешествие». В последний день блинной недели, 10 марта, «Широкую Масленицу» отметят молодецкими забавами, творческими мастер-классами и викторинами.

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Клин

© официальный сайт музея-заповедника имени П.И. Чайковского в городе Клин

Где: Государственный мемориальный музыкальный музей-заповедник П.И. Чайковского

Когда: с 4 по 10 марта

В музее-заповеднике П.И. Чайковского в Клину Масленицу отметят в игровой форме с народными играми, песнями-хороводами, мультфильмами, зимними забавами, мастер-классами и блинами. На экскурсии можно узнать, праздновал ли Петр Ильич Масленицу, как готовились и как веселились на масленой неделе.

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Звенигород

© официальное сообщество музея в социальной сети "ВКонтакте"

Где: Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей

Когда: с 5 по 10 марта

В Звенигороде к Масленице подготовили театрализованную программу «Масленица в Царицыных палатах». В программе часового представления - веселый рассказ о традициях и обычаях масленичной недели, кукольная сказка и угощенье блинами и чаем. Праздничная программа рассчитана на группы от 10 человек.

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Шахматово

© официальный сайт усадьбы Шахматово

Где: усадьба Шахматово

Когда: с 6 по 10 марта

Музей-заповедник Д.И. Менделеева и А. Блока «Усадьба Шахматово» начнет отмечать Масленицу 6 марта. Гости праздника смогут принять участие в русских народных забавах, отведать блинов и пирогов. В программе - хороводы, конкурсы и угощения ароматным сбитнем и чаем из самовара.

Также организаторы обещают устроить катание с горы на лошадях и собаках. Завершится масленичная неделя 10 марта сжиганием чучела Масленицы.

Истра

Где: Музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим»

Когда: 8 и 9 марта

Масленицу в МВК «Новый Иерусалим» отметят 8 и 9 марта. 8 марта в музее пройдет мастер-класс по изготовлению «Куклы-масленицы» - оберега из лоскутков ткани, соломы и ниток, на сцене музейного комплекса можно увидеть спектакль «Номер 13» от Московского театра комедии с участием популярных актеров - Андрея Гайдуляна («Универ»), Марины Соколовой («Кулагин и партнеры»), Сергея Ефремова («Универ»). 9 марта Масленицу будут отмечать как в музее, так и на свежем воздухе. Перед входом в музей начнут работать тематические площадки, выступят танцевальные и вокальные коллективы, пройдут игры и состязания для всей семьи. Кроме того, для гостей музея будут работать блинные фуд-корты.

В музейной программе – тематические экскурсии, танцевальная постановка «Опасные связи» по одноименной пьесе Шодерло де Лакло от театра «Новый балет», живописный мастер-класс «Широкая Масленица» и многое другое.

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Мелихово

© официальный сайт музея

Где: музей-заповедник А.П.Чехова «Мелихово»

Когда: 9 марта

В музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» Масленицу отпразднуют 9 марта. В программе празднования – конкурсы на ловкость, шапочные бои, забег в мешках и даже покорение масленичного столба. Для гостей праздника выступит казачий коллектив «ЛетО», пройдет концерт классической музыки, авторские экскурсии по музейным экспозициям и инсценировки по рассказам А.П. Чехова в театре «Чеховская студия». Также можно будет посетить мастер-класс по игре на деревянных ложках и ярмарку народных промыслов.

Мураново

Где: музей-заповедник «Усадьба Мураново имени Ф.И. Тютчева»

Когда: 9 и 10 марта

В музее-заповеднике «Усадьба Мураново имени Ф.И. Тютчева» Масленицу будут праздновать 9 и 10 марта. Организаторы обещают концерты фольклорных коллективов из Москвы и Подмосковья, обучающие мастер-классы по народным промыслам (росписи по дереву, лепке из глины), шумную ярмарку и исторические реконструкции. Приятным бонусом к празднику станут театрализованные экскурсии по кухне с рассказом о старинных кулинарных рецептах.

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Федоскино

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Где: Московский областной музей народных художественных промыслов

Когда: 9 и 10 марта

Московский областной музей народных художественных промыслов в Федоскине отметит Масленицу 9 и 10 марта. Гостей музея ждет красочное гуляние в русских народных традициях, а также песни, пляски, хороводы, конкурсы и зимние забавы. Специально для Масленицы будет работать ярмарка сувениров и блинов, душистого чая и бодрящей медовухи. Также в программе ряженые ходулисты, акробаты и скоморохи, ярмарочное колесо и чучело, которое сожгут 10 марта.

Зарайск

© официальное сообщество музея в социальной сети "ВКонтакте"

Где: Зарайский кремль

Когда: 9 и 10 марта

Масленицу в Зарайском кремле 9 марта отметят в традициях Московской и Рязанской губерний: с молодецкими забавами, веселыми играми - от бросания валенок до запуска кубаря, народными песнями и хороводами. Гости станут зрителями традиционного масленичного катания невест, смогут поучаствовать в выборе самой красивой и дружной пары, а также увидят обряд чествования молодых. Участники празднования смогут угоститься блинами.

Захарово

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Где: Государственный историко-литературный музей-заповедник А.С. Пушкина

Когда: 10 марта

Главную Масленицу Московской области отметят 10 марта в деревне Захарово. На обширной сказочной поляне парка Государственного историко-литературного музея-заповедника А.С. Пушкина развернется грандиозная масленичная деревня. Здесь можно будет не только дегустировать блины, но и принять участие в традиционных русских масленичных забавах – от залезания на столб до перетягивания каната. Также в программе – современная робототехника, снежный городок, ледяные горки, кулачные бои, русская баня, народный театр, танцы, хороводы и многое другое. На площадке будет работать ярмарка, где можно приобрести ярославские игрушки, павловопосадские платки, новгородские туески и лапти, костромские короба и глиняные игрушки, тульские самовары, питерское литье, сибирский иван-чай и кедровые орехи. Завершится празднование взятием снежного городка и сожжением чучела зимы.

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