РИАМО – 26 фев. Судебные приставы и правоохранители провели совместный рейд по выявлению на дорогах должников в Луховицах, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области.

«Мероприятие, проведенное работниками отдела судебных приставов в городском округе Луховицы, прошло довольно успешно. Так, судебным приставам Московской области приходится довольно часто работать с автолюбителями. Помимо стандартных налоговых, кредитных и алиментных долгов, работникам ведомства приходится взыскивать с водителей также штрафы за нарушения ПДД», – отмечается в сообщении.

Сотрудниками ГИБДД было остановлено более двух десятков водителей для выявления у последних наличия различных задолженностей.

«Судебные приставы оперативно проверили автовладельцев по «Банку данных исполнительных производств»», – уточняется в материале.

Подобные рейды являются хорошим напоминанием для должников. Как показывает практика, после проведенных мероприятий граждане более активно начинают оплачивать в добровольном порядке долги по исполнительным документам.

Суммы денежных средств, поступающих на депозитные счета структурных подразделений управления, после проведения мероприятий на дорогах значительно увеличиваются.