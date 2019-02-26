РИАМО (КОРОЛЕВ) - 26 фев. Около 50 квадратных метров дорог отремонтировали в подмосковном Королеве за неделю, сообщается на странице городского координационного совета в Instagram.

Работы по ямочному ремонту дорожного покрытия ведутся в течение всего года, в зимний сезон – с использованием специальных технологий.

«За прошедшую неделю, с 19 по 26 февраля, предприятием благоустройства МБУ «Автобытдор» было отремонтировано порядка 50 квадратных метров дорог в ходе работ по устранению аварийных ям», – говорится в сообщении.

Сообщить о проблемных участках на дорогах можно в ЕДС по многоканальным телефонам: 8(499)929-99-99, 8(495)512-00-11, через сайт или мобильное приложение «ЕДС Королев».