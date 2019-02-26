РИАМО - 26 фев. Столичный инспектор ДПС помог доставить в больницу годовалую девочку, которой внезапно стало плохо, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по столице.

К автоинспектору, несшему службу на улице Покровка, обратилась супружеская пара с просьбой о помощи. Взволнованные родители сообщили, что их ребенку неожиданно стало плохо в пути и девочка задыхается. Супруги переживали, что из-за плотного движения транспорта не смогут вовремя довезти малышку в больницу.

«Прапорщик полиции Кирилл Железняк принял решение незамедлительно доставить ребенка в медицинское учреждение. Учитывая тяжелое состояние девочки и сложную дорожную обстановку, сотрудник Госавтоинспекции посадил ее вместе с матерью и отцом в патрульный автомобиль и, включив проблесковые маячки и звуковые сигналы, оперативно доставил в больницу», – говорится в сообщении.

Прибыв на место назначения, полицейский сопроводил родителей и ребенка к врачам. Медики оказали маленькой пациентке всю необходимую помощь.