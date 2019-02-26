РИАМО - 26 фев. На платформе станции «Лефортово» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы приступили к отделочным работам, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Продолжается строительство станции «Лефортово» БКЛ метро. Специалисты уже приступили к отделочным работам.

«На платформенных стенах станции «Лефортово» начался монтаж креплений, на которые впоследствии установят декоративные панели», - сказал руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Станция «Лефортово» мелкого заложения (глубина — 16,6 метра), двухпролетная, с одним рядом колонн посередине и платформой островного типа. В январе здесь огородили котлован единственного вестибюля станции. Он будет расположен на углу Солдатской и Наличной улиц (рядом с кинотеатром «Спутник»).

Вестибюль станции «Лефортово» будет связан с платформой четырьмя эскалаторами, пешеходным коридором и лестничными сходами. Вестибюль запроектирован в виде периптера. Это основной тип древнегреческого храма времен архаики, который представляет собой прямоугольное здание, окруженное с четырех сторон колоннадой.

«Лефортово» — одна из шести станций северо-восточного участка БКЛ. На нем также будут открыты «Шереметьевская», «Ржевская», «Стромынка», «Рубцовская» и «Авиамоторная».

«Сейчас на БКЛ работает 18 проходческих щитов, задействованы более 10 тысяч человек. Это самый крупный проект в истории метростроения в России», - добавил Бочкарев.

Длина БКЛ составит 70 километров, на ней расположатся 31 станция и два электродепо. Большая кольцевая линия разгрузит действующие станции внутри кольца, а также Кольцевую линию подземки. Запускать станции на БКЛ будут поэтапно. Как ожидается, ежегодно ей будут пользоваться до 380 миллионов человек.