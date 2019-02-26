РИАМО (БАЛАШИХА) – 26 фев. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов с рабочим визитом посетил детскую духовую музыкальную школу №2 подмосковной Балашихи, осмотрел музыкальные классы и пообщался с педагогами, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

Недавно в школе появились новые музыкальные инструменты: ударная установка, баритон и флейта-пикколо. Для этих целей из регионального бюджета выделили 300 тысяч рублей.

«Более 20 лет детский духовой оркестр школы выступает на различных конкурсах, занимая призовые места. За счет этой популярности спрос на занятия в школе огромный. В оркестре занимаются 38 ребят от 10 до 18 лет, конкурс при поступлении растет. И когда родители учащихся обратились к председателю Мособлдумы Игорю Брынцалову с просьбой о выделении средств на новые инструменты, решение было принято немедленно», – сказал Ефимов.

Он добавил, что детская духовая музыкальная школа №2 – единственное в Московской области профильное учреждение дополнительного музыкального образования на духовых инструментах.

Директор школы Галина Боровская рассказала, что школа была основана в 1954 году, но как духовая существует с 1992 года.

«Духовые» были не в моде, и в первый экспериментальный класс на флейту, гобой и саксофон набрали 80 учащихся. Сейчас на бюджетном направлении занимается 265 человек, еще 150 учатся за дополнительную плату», – отметила Боровская.

В финале мероприятия педагоги учреждения показали мастер-класс игры на флейте и валторне, а также пригласили депутата на концерт духового оркестра, который состоится 16 марта в культурно-досуговом центре «Подмосковные Вечера» в рамках проекта «Оркестр наш духовой».