РИАМО – 26 фев. Уникальный музей под открытым небом появится по итогам международного арт-фестиваля, мероприятие будет развернуто в микрорайоне Новая Трехгорка в Одинцове, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

«Летом 2019 года в Московской области появится музей под открытым небом на фасадах многоквартирных домов в рамках первого в Московской области международного фестиваля уличного искусства Urban Morphogenesis. Мероприятие реализует Фонд поддержки и развития современного искусства при поддержке Главного управления социальных коммуникаций Московской области и администрации Одинцовского городского округа», – отмечается в сообщении.

Так, мировые уличные художники распишут фасады зданий в микрорайоне Новая Трехгорка в рамках Urban Morphogenesis, по окончании работ микрорайон образует музей под открытым небом, который будет представлен в конце августа – начале сентября.

«Будет очень здорово, если фестиваль сможет стать прорывным в истории нацпроекта, и мы вовлечем не только жителей Подмосковья и Москвы, а к нам приедет молодежь из других субъектов РФ, и наш музей под открытым небом станет хорошей отправной точкой для развития творческого потенциала по всей стране», – отметила министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева.

Куратор мероприятия Дмитрий Левочкин также подчеркнул, что сейчас микрорайон Новая Трехгорка - типичная серая спальная застройка, каких много в Подмосковье.

«Но ее можно преобразить – фасады зданий станут произведением искусства, достопримечательностью. Мы пригласим более 60 художников из 26 стран. Общий размер граффити составит более 38 тысяч квадратных метров – это мировой рекорд. В книге рекордов Гиннесса сейчас заявлено граффити площадью 27 тысяч квадратных метров, мы планируем пригласить представителей книги рекордов, чтобы они зафиксировали новый рекорд», – резюмировал он.